Più giovani e più preparate | ecco le donne ai vertici dei brand

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nel settore tessile e nella moda, protagoniste sono da sempre le: una tendenza che si rafforza anche dai dati emersi nella quarta edizione dell’indagine “Osservatorioe Moda”, realizzata dall’Ufficio Studi di PwC Italia in collaborazione con “Il Foglio della Moda”. I dati confermano un’importante crescita della componente femminile nelle posizioni di vertice. Ciò nonostante, la leadership al femminile rimane ancora una questione chiave da incentivare per raggiungere la reale parità di genere nel settore. Sebbene lerappresentino oltre i due terzi della forza lavoro nel settore moda, più si sale di livello gerarchico e più la percentuale si assottiglia a beneficio dei colleghi uomini. Nel settore tessile, ad esempio, la quota di manodopera femminile nel 2022 è stata pari a poco meno della metà, mentre la percentuale di ...

Sono i reporter del New York Times e i fotografi della Reuters a vincere i premi Pulitzer International Reporting e Breaking News Photography per la copertura dell’attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele, il fiasco dell’intelligence ...

In regione Aumentano le donne attive in organi politici a livello locale : la Lombardia avanza di due posizioni ma è ancora lontana dal podio, ottava. Guardando al dossier “Le equilibriste - la maternità in Italia nel 2024“, nell’area della ...

Nascere da un padre che crede nelle donne , in Italia come ovunque ma in Italia ancora un po’ di più che altrove, è fondamentale per nutrire fiducia nei propri mezzi. Così come lo è incontrare i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Nikola Jokic Mvp per la terza volta: il Joker dei Denver Nuggets entra nella storia Nba - Nikola Jokic Mvp per la terza volta: il Joker dei Denver Nuggets entra nella storia Nba - Nikola Jokic è stato nominato MVP, Most Valuable Player, della regular season NBA. È la terza volta in quattro anni che il centro dei Denver Nuggets si aggiudica il premio di miglior giocatore del cam ...

"E ora entrate nella storia tutte insieme". Brunello Cucinelli sulla forza delle donne - "E ora entrate nella storia tutte insieme". Brunello Cucinelli sulla forza delle donne - Lo stilista e imprenditore celebra il ruolo essenziale delle donne. Il loro coraggio e la loro intelligenza nella storia, con lo sguardo a un futuro di collaborazione e rispetto ...

Scoppia un incendio in casa, una donna cerca di scappare ma cade e resta ferita: è in gravi condizioni - Scoppia un incendio in casa, una donna cerca di scappare ma cade e resta ferita: è in gravi condizioni - Una donna di 68 anni è rimasta gravemente ferita per sfuggire ad un incendio che si è propagato questa mattina in casa, intorno alle 5.30, in ...