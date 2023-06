La vacanza da sogno di Eros Ramazzotti con Dalila Gesomino | le foto

(Di giovedì 8 giugno 2023)è tornato in Messico, paese a lui particolarmente caro anche perché è lì che trascorre gran parte dell'annoGelsomino, la sua compagna. La coppia sta passando alcuni giorni presso Azulik Uh May, a Tulum, il centro dedicato all'arte fondato dall'imprenditore sociale Roth...

I due si trovano in Messico in un resort che unisce la bellezza mozzafiato della natura e ...Vederlo all'Inter era il mioe ora sono anni che fa sempre meglio: credo sia tra i cinque ... E poi andrei incon Onana e Dumfries, due personaggi..." La cover di "Poveri Mai" Tornando a ...Per quanto riguarda i galletti, invece, la massima serie rappresenta unforse considerato ... concorrente per la permanenza, avesse perso 0 - 4 in casa contro l'Udinese già in. Alla fine, ...

Vacanza da sogno con sabbia bianca e mare cristallino: questo ... NanoPress Viaggi

Chiara Ferragni nel mirino degli hater. Vacanze da sogno, vestiti costosi, sole e mare. Sui social la vita dell'imprenditrice digitale è totalmente invidiabile e, a detta di ...Eros Ramazzotti è tornato in Messico, paese a lui particolarmente caro anche perché è lì che trascorre gran parte dell'anno Dalila Gelsomino, la sua compagna. La coppia sta trascorrendo alcuni giorni ...