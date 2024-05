La differenza tra Toti ed Emiliano | Donzelli dà una lezione alla sinistra in tv

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il caso dell'arresto di Giovannirappresenta un vero e proprio terremoto politico a un mese dal voto per le Europee dell'8 e 9 giugno. L'accusa di corruzione a carico del governatore della Liguria ma soprattutto la misura di custodia cautelare dopo diversi mesi di indagini qualche dubbio lo lascia: siamo ancora una volta di fronte a un'inchiesta a orologeria deflagrata proprio in vista di una consultazione elettorale? La risposta a questa domanda la darà solo il tempo. E già in passato inchieste roboanti si sono concluse nel nulla procurando però dimissioni e cadute di giunte grazie alle tempeste sollevate dmagistratura. Staremo a vedere. La(sciac) usa già la vicenda per picconare il centrodestra chiedendo le dimissioni immediate di. E sul campo progressista c'è una sorta di ...

PD - Schlein: "Toti dovrebbe dimettersi, le accuse disegnano un quadro di gravità inaudita" - PD - Schlein: "toti dovrebbe dimettersi, le accuse disegnano un quadro di gravità inaudita" - "toti si deve dimettere Secondo me sì. Se confermate, le accuse disegnano un quadro di gravità inaudita. Un sistema corruttivo e un rapporto con la criminalità organizzata che arriva ai vertici di go ...

FdI non piange per Toti. Gli occhi di Meloni sulla Liguria - FdI non piange per toti. Gli occhi di Meloni sulla Liguria - L'improvviso terremoto a Genova non dovrebbe avere un impatto rilevante sul voto europeo. Ben diversa la situazione in Regione, dove già si parla ...

Arresto Toti, l’ex M5s Castelli (ora con Cateno De Luca) cita Emiliano e accusa: “Conte Incoerente”. Scontro con Parenzo e Sergio Rizzo - Arresto toti, l’ex M5s Castelli (ora con Cateno De Luca) cita Emiliano e accusa: “Conte Incoerente”. Scontro con Parenzo e Sergio Rizzo - Laura Castelli, ex M5s, poi passata nel partito-flop di Di Maio e infine nella creatura politica di Cateno De Luca, accusa Giuseppe Conte di incoerenza. E Sergio Rizzo non ci sta - Il video ...