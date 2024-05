Atalanta-Marsiglia - in arrivo a Bergamo un migliaio di tifosi francesi Con la variabile dei ‘senza biglietto’

(Di mercoledì 8 maggio 2024). Di certo saranno un, ma potrebbero essere anche di più. Giovedì sera l’ospita l’Olympiquenella gara di ritorno della semifinale di Europa League 2023/24 e dal sud della Francia arriverà un nutrito gruppo di. Con unasignificativa e non calcolabile: coloro che potrebbero arrivare senza biglietto. I 750 posti nel settore ospiti sono andati polverizzati nel giro di poco, ma il tema dello stadio a capienza ridotta e del poco spazio è di enorme attualità tra i fan provenzali, tanto che già nelle scorse settimane erano state annunciate proteste per lo scarso numero di posti a disposizione. Di certo c’è che altre circa 200 persone al seguito della squadra prenderanno posto in tribuna, per un totale, che, appunto, dovrebbe sfiorare le ...

L'Atalanta passa in finale di Europa League se: tutte le combinazioni possibili contro il Marsiglia - L'Atalanta passa in finale di Europa League se: tutte le combinazioni possibili contro il Marsiglia - Il risultato che di sicuro l'Atalanta deve evitare a ogni costo è la sconfitta. In caso di successo del Marsiglia, grazie al risultato dell'andata, i francesi otterrebbero il pass per l'ultimo atto ...

Atalanta-Marsiglia: curiosità e statistiche - atalanta-marsiglia: curiosità e statistiche - Visualizzazioni: 292 L’Atalanta ospita il Marsiglia al Gewiss Stadium nella Semifinale di ritorno di Europa League: si gioca giovedì 9 maggio con calcio d’inizio alle ore 21:00. atalanta-marsiglia, in ...

Atalanta-Marsiglia: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario - atalanta-marsiglia: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario - atalanta-marsiglia comincia giovedì 9 maggio alle ore 21.00. La partita è disponibile in diretta televisva su Dazn e su Sky, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport e Sky Sport 4k. Inoltre, è possibile ...