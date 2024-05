Biden - gli studenti e Gaza

Joe Biden: "Non c'è posto per l'antisemitismo in America" - Joe biden: "Non c'è posto per l'antisemitismo in America" - L’antisemitismo è un «virus che muta e continua nel tempo» e, per questo, bisogna continuare a combatterlo. Nella giornata in cui si ricordano i 6 milioni ...

Intervista a Donald Sassoon: "Elezioni in Inghilterra, Sunak perderà ma il Labour non ha grandi meriti" - Donald Sassoon: «In 14 anni i conservatori non hanno fatto nulla di popolare. Ma il Labour non ha grandi meriti» ...

Sondaggio: agli studenti americani non interessa il conflitto a Gaza - Solo l'8% ha partecipato alle proteste nei campus, e l'81% ritiene che bisogna punire chi ha occupato o vandalizzato edifici (ANSA) ...