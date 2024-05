(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il nuovodell'per l'assunzione di funzionari nell'ufficiorisorse umane mette a disposizioni 80di lavoro. Ladi partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA.

L’ Agenzia delle entrate ha pubblicato un nuovo bando di Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone, di cui 25 unità come Data analyst e 25 unità come Funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica, da ...

Concorso Agenzia delle entrate per 80 posti a tempo indeterminato: come fare domanda e requisiti - concorso Agenzia delle entrate per 80 posti a tempo indeterminato: come fare domanda e requisiti - Il nuovo concorso dell’Agenzia delle entrate per l’assunzione di funzionari nell’ufficio delle risorse umane mette a disposizioni 80 posti di lavoro. La domanda di partecipazione andrà inviata ...

Bando di concorso AUSL Parma: requisiti e come fare domanda - Bando di concorso AUSL Parma: requisiti e come fare domanda - Bando di concorso AUSL Parma: requisiti, modalità e termini ai fini della presentazione della domanda di partecipazione.

Lanuvio, concluse le riprese del cortometraggio per “School Movie Cinedù” - Lanuvio, concluse le riprese del cortometraggio per “School Movie Cinedù” - L'Assessore alla Pubblica Istruzione di Lanuvio, Irene Quadrana, ha espresso grande soddisfazione per l'opportunità che il concorso offre ai giovani del territorio ...