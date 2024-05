Trucchi - idee e consigli per trovare il modello giusto da sfoggiare nel giorno del sì

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La stagione dei matrimoni è stata da poco inaugurata. Se la scelta dell’abito è stata fatta già da diversi mesi, spesso ci si ritrova all’ultimo minuto per quanto riguarda quella dei sandali da sposa. Già, perché non esistono solo le classiche décolletée bianche per ildel sì. I sandali sono l’opzione più fresca e versatile per la primavera e l’estate. E non solo. Anche in inverno possono riservare grandi sorprese. Azzeccare gli accessori giusti è infatti altrettanto importante. Non solo per ragioni estetiche, ma anche funzionali. Per questo la scelta va fatta con criterio partendo da alcuni semplici punti. Prima di tutto coordinando i sandali prima con l’abito e poi anche con la location, l’orario e la stagione in cui si celebra il rito. Ogni dettaglio ...