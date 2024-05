Investita dall’auto in retromarcia Anziana morta dopo nove giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024)trascorsi in bilico tra la vita e la morte, poi la notizia peggiore. Non ce l’ha fatta Agnese Quarena, la 77enne di Gavardo che lo scorso 27 aprile era statada un’auto nella frazione di Sopraponte, a pochi passi da casa sua. L’l’altro ieri ha smesso di vivere in un letto della Rianimazione dell’ospedale Civile in città, dove era stata ricoverata in condizioni drammatiche. L’incidente era avvenuto alle 16,30 di fronte alla farmacia Pasini, in via Terni. L’era stata travolta da un’auto in manovra durate la ricerca di un parcheggio. Agnese Quarena era uscita da casa proprio per recarsi in farmacia. A quanto si è appreso, stava attraversando la strada - non è chiaro se servendosi esattamente delle strisce pedonali, presenti a poca distanza dal luogo ...