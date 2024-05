(Di mercoledì 8 maggio 2024) Se c’è un prodotto considerato premium in, quello è l’uva da tavola. Tanto che un ‘tradizionale’ grappolo di uva nel supermercato può partire da un prezzo minimo di 10 euro, per salire ulteriormente a seconda di varietà e quantità. Un mercato senza dubbio diverso da quello europeo e decisamente appetibile. Premesse che hanno creato aspettativa e interesse per la presenza a Macfrut di Toshihiko Saito, vicedirettore della divisione di frutticoltura, dell’Organizzazione nazionale per la ricerca agricola e alimentare tra i massimi esperti delsu genetica e coltivazione dell’uva da tavola. "Nel 2021 – ha anticipato Sato -, il totale della superficie coltivata a vite inera di 16.400 ettari, per una produzione totale di 162.600 tonnellate. Il valore della produzione è stato stimato in oltre 190 biliardi di yen ...

Viaggio tra il ’culto’ in Giappone e la forte crescita in India - viaggio tra il ’culto’ in giappone e la forte crescita in India - A Macfrut si discute del successo dell'India nel settore, nonostante le sfide recenti. Se c’è un prodotto considerato premium in giappone, quello è l’uva da tavola. Tanto che un ‘tradizionale’ ...

Borsa: Tokyo, apertura in lieve ribasso (-0,30%) - Borsa: Tokyo, apertura in lieve ribasso (-0,30%) - La Borsa di Tokyo apre gli scambi in leggero ribasso, seguendo la chiusura mista del mercato azionario Usa e in attesa delle trimestrali aziendali dal comparto auto in giappone, in primis dalla Toyota ...

“Ecco quanto guadagno”, lavoratore part-time in Giappone svela i suoi guadagni - “Ecco quanto guadagno”, lavoratore part-time in giappone svela i suoi guadagni - "Ecco quanto guadagno". Un lavoratore part-time in giappone svela i suoi guadagni. Si tratta di un italiano trasferitosi nel Paese ...