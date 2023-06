Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis | la fine di un matrimonio e la separazione confermata

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nella sorprendente intervista rilasciata a Vanity Fair,hanno annunciato ufficialmente ladel loro, confermando così le voci diffuse da Dagospia didella coppia circolate negli ultimi mesi. La coppia, che ha destato l’attenzione del pubblico per la sua longevità e stabilità, ha deciso di metterealla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Isola Dei Famosi, Cristina Scuccia e il suo amore segreto: una storia senza etichette Lorella Boccia a Verissimo parla dell’aggressione Anticipazioni Gf Vip 5, puntata 28 dicembre: tra eliminazioni e rischio squalifica Stefano Bettarini in causa contro il GF ...

Sonia Bruganelli sulla separazione da Paolo Bonolis: Patrimonio ingente, intervista non pagata Fanpage.it

Paolo Bonolis ha avuto cinque figli da due mogli diverse. Scopriamo insieme come si chiamano e che lavoro fanno. Chi sono i figli di Paolo Bonolis Il noto conduttore televisivo ha ben cinque figli av ...Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati pagati per l'intervista con cui hanno annunciato la fine del matrimonio Il chiarimento ...