Servono commissario e soldi. Ma Meloni e Salvini pensano alle elezioni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Della ricostruzione della Romagna si occuperà un tavolo guidato da Musumeci (e soprattutto Bignami). Subito scintille tra premier e leader leghista. Niente a Bonaccini per non dargli troppo potere. I fondi scarseggiano. La sfida fra Lega e Fratelli d’Italia in vista delle Regionali