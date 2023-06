L’Incontro tra Mondi | Esplorando la Differenza tra Realtà Virtuale e Realtà Aumentata

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia, due concetti affascinanti hanno catturato l’immaginazione di milioni di persone: la(RV) e la(RA). Il lancio di Apple Vision Pro (ne parliamo in questo articolo) ha rinnovato l’interesse verso questi duetecnologici, simili, ma allo stesso tempo diversi, nell’applicazione, come nel concetto. Fino al lancio del visore di Mamma Apple, per un pubblico meno attento, questi due concetti erano assimilati al Metaverso lanciato da Mark Zuckerberg. Fino ad oggi, l’impegno di Zuckerberg e della sua società nel metaverso ha comportato una spesa considerevole. Solo lo scorso anno, Reality Labs, la divisione di Meta responsabile del progetto, ha registrato una perdita di 13,7 miliardi ...