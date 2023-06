L’aria di New York è la peggiore del mondo

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Newè in cima alla lista delle città più inquinate del, mentre il fumo degli oltre 100 incendi che imperversano in Canada continua a riempire i cieli del nord-est e delle regioni medio-atlantiche e a far diventare la luna rossa. L’indice di qualità deldi Newha superato il valore di 200,