Decisione facilissima | la trappola del dottore scatena lo studio - caos ad Affari Tuoi

Una puntata mozzafiato quella andata in onda questa sera ad Affari Tuoi. Quella del 25 aprile è la classica partita in cui ogni decisione vale doppio e dove il minimo errore può mettere in discussione tutto. Il concorrente, Giorgio, accompagnato da Stefania, di fatto gioca d'astuzia. E pian piano ...

Continua a leggere>>