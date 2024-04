Cameron Grimes | Dopo il licenziamento - Logan Paul mi ha chiamato e mi ha aiutato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 aprile 2024) Qualche giorno fa la WWE ha deciso di apportare alcuni tagli al roster e fra i vari licenziamenti è saltato all’occhio quello diche ha annunciato la cosa attraverso i propri profili social attraverso un sentitissimo video dove l’ex-WWE superstar, era visibilmente commossa e dispiaciuta per la brutta notizia ricevuta.un signore Negli ultimi giornista rilasciando parecchie interviste riguardo la sua attuale situazione e a dire il vero, bisogna sottolineare il fatto che non sta attaccando in alcun modo la sua ormai ex-compagnia, ma sta rivelando solamente quanto è successo negli ultimi tempi, dicendo che però è rimasto deluso perché a sua detta solo qualche giorno prima della dirigenza gli aveva confermato la sua posizione ...