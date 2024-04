L’auto del ministro passa col rosso - schianto inevitabile | ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Terribile incidente per ildella Sicurezza Nazionale del governo. L’uomo si trova indopo che la sua auto si è cappottata nel centro della città, dove è stato prontamente soccorso e la sua cura è stata affidata al vicino. Secondo quanto riportano i quotidiani locali non ha riportato gravi ferite, ma è stato reso necessario il ricovero per ulteriori accertamenti. Sempre secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’incidente stradale si sarebbe verificato per il mancato rispetto di un semaforo da parte della vettura su cui viaggiava il. “La polizia ha dichiarato che due veicoli sono stati coinvolti nell’incidente e che tre persone sono state portate indopo aver riportato ferite leggere. Secondo quanto riferito da testimoni sul posto ...