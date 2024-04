Torturò e uccise la nonna a soli 14 anni | Sarah Davey esce dal carcere - polemiche nel Regno Unito

Era il 6 giugno 1998 quando è andata in onda la prima puntata di Sex and The City su HBO. Ventisei anni fa abbiamo conosciuto Sarah Jessica Parker nei panni dell’iconica Carrie Bradshaw: chi l’avrebbe mai detto che sarebbe diventata un’icona di bellezza – oltre che di stile – senza precedenti? In ...

Continua a leggere>>