Pronostico e quote Alex De Minaur – Rafael Nadal - ATP Madrid 27-04-2024

Rafael Nadal ieri ha battuto Cobolli con l'italiano che però gli ha dato una grossa mano, forse per la tensione. Alex De Minaur sulla terra battuta certamente è meno temibile ma il fatto di aver giocato quattro partite a Monte Carlo lo aiuterà, così come l'aver già vinto contro lo spagnolo a

L'australiano Alex de Minaur , numero 4 del seeding, elimina lo spagnolo Rafael Nadal , in tabellone con il ranking protetto, nel secondo turno dell'ATP 500 di Barcellona : 7-5 6-1 lo score finale, maturato in un'ora e 52 minuti di gioco. Per l'oceanico domani agli ottavi ci sarà uno tra il tedesco

Dopo la vittoria con Nadal al secondo turno, Alex De Minaur non è riuscito a raggiungere i quarti di finale nel torneo ATP di Barcellona , venendo sconfitto dal francese Arthur Fils. Un passo falso sicuramente inaspettato per l'australiano, che ha preso malissimo il ko con il transalpino,

A Madrid Musetti esce e Alcaraz avanza, attesa per Sinner - Cresce l'attesa a Madrid per l'esordio del n.2 al mondo Jannik Sinner nel derby con Lorenzo Sonego, in un Masters 1000 con tanta Italia in campo. Il campione di Sesto Pusteria è la testa di serie nume

Madrid, il programma di sabato 27: Sinner-Sonego alle 12:30, Nadal alle 16. In campo anche Arnaldi e Cobolli - Iga Swiatek apre il Manolo Santana alle 11, poi tocca a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Arnaldi e Cobolli cercano lo scalpo contro Medvedev e Jarry

ATP Madrid, Nadal-De minaur: come vederla in streaming - Le indicazioni su come vedere in diretta streaming l'incontro tra Nadal e De minaur valido per il secondo turno dell'ATP Madrid.

