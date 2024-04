Antonio Tajani | Commissario ed Eurobond per la Difesa comune Ma siamo fedeli alla Nato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ministro, Macron dice: “Make Europe great again”. Rifacciamo grande l’Europa. Come? "Il presidente Macron dice sostanzialmente che la Ue ha bisogno di un cambiamento di paradigma nel modo di pensare e di agire per non restare indietro rispetto a Usa e Cina. Non è una novità, perché se ne discute da tempo. Nel febbraio del 2017, quando ero presidente del Parlamento, approvammo una serie di “Rapporti economici” che prevedevano una capacità fiscale propria dell’Unione e un Tesoro. Da ultimo ricordo i lavori della “Conferenza sul Futuro dell’Europa”, lanciata sempre dal Parlamento Europeo. Poi ci sono le proposte del Ppe, e dunque di Forza Italia, che vanno nella stessa direzione. Abbiamo bisogno di una Ue che agisca velocemente e che abbia gli strumenti per farlo, a cominciare da un bilancio più ampio. Servono un ...