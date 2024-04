Una rara mutazione che causa il nanismo potrebbe anche rallentare l’invecchiamento?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una scoperta sorprendente Unaforma diche interessa solo 400-500 persone a livello globale ha attirato l’attenzione degli scienziati per i benefici sulla salute, come la protezione da malattie metaboliche e declino cognitivo. Gli studi dimostrano che i topi con condizioni simili vivono più a lungo. La sindrome di Laron e la salute cardiovascolare Uno studio recente ha rivelato che le persone con la sindrome di Laronro essere a minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Si sono riscontrati bassi livelli di pressione sanguigna e un ridotto accumulo di grasso nelle arterie rispetto ai non affetti. Il contributo L'articolo proviene da News Nosh.