Pentagono | dagli Usa all’Ucraina altri aiuti per 6 mld $ - nel pacchetto anche i Patriot

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il giornalista dell’edizione russa di Forbes Serghei Mingazov è stato arrestato in Russia per “diffusione di false notizie sulle forze armate”. Lo riferiscono le testate Rbk e Meduza citando il suo avvocato. Mingazov è accusato di avere condiviso sul suo canale Telegram, Khabarovskaya Mingazeta, un post sulla scoperta delle fosse comuni a Bucha, in Ucraina, nel 2022

