Concita De Gregorio non cambia lo spartito anti-governo | Deriva illiberale

"Il nostro Paese non è un totalitarismo, non è una deriva, ma è un Paese che vive una deriva illiberale": Concita De Gregorio lo ha detto nello studio di Bianca Berlinguer a Prima di domani su Rete 4, riferendosi alla gestione del governo in carica, guidato da Giorgia Meloni. "Dove li vedi questi ...

Gli uomini fanno meno fatica a dichiararlo in pubblico. Re Carlo, ad esempio, non ha fatto mistero del suo Cancro alla prostata nonostante le possibili ripercussioni politiche. E così, per citare i casi più recenti, anche sportivi e atleti come Sven-Göran Eriksson, Siniša Mihajlovic e Gianluca ...

