Il valore morale ed economico dell’artigianato in Italia

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il termine artigiano e quello conseguente di artigianato ha radici lontane nella storia e rappresenta il contributo operativo dell’attività manuale dell’uomo allo sviluppo delle prime formazioni di società. A partire da quelle che all’inizio della nostra civiltà si formano in Mesopotamia alle foci del Tigri e dell’Eufrate. Nell’antica Grecia questa attività assume una particolare rilevanza perché non si limita a creare gli strumenti ed i mezzi per consentire il miglioramento della vita sociale ma si propone come “arte” per dare forma all’idea di bellezza proprio della cultura classica. E’ in quel tempo che le creazioni artisticheoffrono un contributo determinante per lo sviluppo non solo materiale di quel periodo storico. E rappresentano la ricerca di una perfezione stilistica coerente con un contesto socio-culturale molto legato ad una visione anche ...