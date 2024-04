LIVE – Juventus-Inter Women 0-2 - intervallo! A riposo in vantaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024)è l’incontro valido per la sesta giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.30, si gioca allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella.0-2 47? Termina il primo tempo! 45? Assegnati due minuti di recupero 44? GOOOOOOOOOOOLLLL!! Gran destro di Bugeja, che dà il suo terzo contributo in stagione all’. 37? Calligaris non ce la fa: lasceglie di sostituirla. Al posto dell’infortunata entra Salvai 35? Lo staff bianconero entra in campo per soccorrere la calciatrice svizzera, che nello ...