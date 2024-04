Johnny Cash | in arrivo Songwriter

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 aprile 2024)Cabin, Hendersonville, Tennessee – May 1987Cabin Porch Guitar May 1987 cropped Credit: Alan MesserNASHVILLE – All’inizio del 1993 il leggendarioregistrò un album di demo nei LSI Studios di Nashville: erano canzoni che aveva scritto nel corso di vari anni. Appena dopo quelle session,incontrò il produttore Rick Rubin e quelle registrazioni furono accantonate, mentre i due si imbarcavano nella prolifica partnership musicale che rivitalizzò la carriera dell’Uomo in Nero, una collaborazione che sarebbe durata per i restanti anni della sua vita. Circa trent’anni dopo, John Carter, figlio die June Carter, riscoprì le canzoni isolando la voce e la chitarra acustica di. John Carter insieme al co-produttore ...