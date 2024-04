Omicidio di via Varsavia - caccia al commando killer | la pista del regolamento di conti tra famiglie rom rivali

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano – Una spedizione punitiva nel cuore della notte. Un agguato per punire uno sgarro o per marcare ferocemente il territorio. A volto scoperto. Senza paura di essere ripresi o riconosciuti. Un sanguinosoditrarom. L’inchiesta sull’del diciottenne Jhonny Sulejmanovic, nato a Torino e di passaporto bosniaco, sembra aver già imboccato unaprecisa, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in via, davanti agli ingressi dell’Ortomercato. Lì, attorno alle 2 di ieri, piomba una macchina nera, una Seat Ibiza secondo le testimonianze. Scendono alcuni uomini, che puntano dritti verso il Ducato dove il ragazzo vive con la moglie coetanea al quarto mese di gravidanza: i ...

Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato ma presumibilmente straniero, è morto dissanguato in seguito dopo essere stato accoltellato nelle scorse ore a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena . Aggredito in strada e colpito all’inguine, il 30enne è stato soccorso dal 118 e portato ... Continua a leggere>>

Grottammare, tassa rifiuti e rendiconto al vaglio del Consiglio - Il rendiconto della gestione finanziaria dell’anno 2023 e la destinazione del relativo avanzo, insieme all’aggiornamento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a seguito del quale si ...

Continua a leggere>>

Accoltellato in strada, muore in ospedale - Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato, presumibilmente straniero, è morto dissanguato in seguito ad una coltellata all’inguine a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. Aggredito in strada, è ...

Continua a leggere>>

Modena, 30enne accoltellato a Castelnuovo Rangone muore dissanguato - Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato ma presumibilmente straniero, è morto dissanguato in seguito dopo essere stato accoltellato nelle scorse ore a Castelnuovo Rangone, in provincia di ...

Continua a leggere>>