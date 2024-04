Gianni Morandi senza benda sull' occhio stasera a Evviva! | perchè?

(Di venerdì 26 aprile 2024)condurrà la prima puntata disu Rai 1, solo due giorni dopo essere apparso sui social con unto., alle prese con la prima puntata di!, lo show che celebra i 70 anni della RAI, apparirà su Rai 1l'to, nonostante solo due giorni fa abbia fatto preoccupare tutti i fan con una foto sui social che lo mostrava a casa, in convalescenza, con l'destro coperto. Il motivo è presto spiegato: la puntata in onda in questo venerdì 26 aprile è stata registrata prima dell'intervento.non ha fatto a pugni Accompagnato da due ospiti d'eccezione come ...

Gianni Morandi su Rai1 con Evviva! , un viaggio in 5 puntate attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della tv italiana : primo appuntamento il Varietà , con Leo Gassmann e Carlo Conti In occasione dei 70 anni della Rai, Gianni Morandi torna in prima serata su Rai1 con Evviva! ... Continua a leggere>>

