'Tutto il calcio minuto per minuto' non andrà in onda sabato 27 aprile | ecco perché

(Di venerdì 26 aprile 2024) Brutte notizie per gli appassionati del celebre programma

Firenze, 15 aprile 2024 – Il mondo del calcio è sotto choc per la morte di Mattia Giani , il giocatore del Castelfiorentino United spirato dopo un malore avvenuto sul campo di gioco a campi Bisenzio, durante Lanciotto campi – Castelfiorentino United. E adesso la Figc ricorderà il giovane. In sua ...

niente Juventus-Milan, ma anche niente Sinner: sabato 27 aprile Rai Radio Uno non racconterà lo sport, come sempre fatto negli ultimi 64 anni

Sciopero Rai, saltano le dirette radio di Serie A e Serie B: ecco quali partite saranno cancellate - Sono giorni turbolenti in Rai in relazione alla gestione del governo Meloni e questo sta incidendo sul regolare svolgimento di diversi programmi televisivi, sia d'informazione che ...

calcio: Samp; Pirlo, 'col Como il risultato peserà tantissimo' - È la prima di quattro finali per la Sampdoria che vuole restare agganciata al treno playoff. La sfida di domani col Como al Ferraris sarà un match importantissimo, anche se non decisivo come spiega il ...

Pagina 3 | Juve, la probabile formazione per il Milan: il dubbio che ha Allegri - Raggiunta la finale di Coppa Italia, i bianconeri cercano di avvicinarsi con decisione al principale obiettivo stagionale: la qualificazione alla Champions League. Ecco le possibili scelte ...

