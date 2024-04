Juve - guerra fra due fazioni | C’è chi vuole Conte e chi no

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 aprile 2024) Antoniosembra ormai lontano dalla: nel club bianconeri ci sarebbero tuttora dueopposte, una favorevole al ritorno del leccese e l’altra del tutto contraria. Fabrizio Ravanelli, ex attaccante dellantus e della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare die delleinterne che si stanno affrontando in società per decidere quale sarà il nuovo allenatore. Per l’intervistato, lapotrebbe concludere bene la stagione, essendosi ripresa dal lungo periodo di smarrimento. Antonio(LaPresse)“Laarriva alla sfida contro il Milan dopo aver raggiunto l’obiettivo della finale di Coppa Italia, i rossoneri arrivano invece dopo un derby perso che ha permesso all’Inter di ...