Juventus-Milan | probabili formazioni - orario e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Torino, 26 aprile 2024 – Laper avvicinare il secondo posto e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Ilper difendersi dall'assalto dei bianconeri e per mettersi alle spalle la delusione per l'ennesimo derby perso, che ha consegnato nelle mani dell'Inter lo Scudetto. All'Allianz Stadium di Torino si sfidano la Vecchia Signora e il Diavolo. I precedenti Questo sarà il 178° confronto train Serie A: i bianconeri conducono il bilancio con 68 successi contro 53 dei rossoneri, completano il quadro 56 pareggi. Dopo l'affermazione per 1-0 nella gara d’andata dello scorso 22 ottobre, la Vecchia Signora potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Diavolo nel massimo campionato per la prima volta dal 2018/19 (proprio con Massimiliano Allegri in panchina). Nelle ...