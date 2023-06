Italia e Brasile | dialogo tra presidenze G7 e G20 sull' ambiente

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L'e il, che saranno rispettivamente presidenti dei prossimi G7 e G20, all'assemblea di Un - Habitat di Nairobi hanno aperto una "via die comunicazione" su temi ambientali che ...

... in contemporanea a quella italiana del G7: nella seconda sessione dell'Assemblea di Un Habitat,hanno portato le proprie esperienze sul tema della declinazione territoriale degli ...L'e il, che saranno rispettivamente presidenti dei prossimi G7 e G20, all'assemblea di Un - Habitat di Nairobi hanno aperto una "via di dialogo e comunicazione" su temi ambientali che ...... in contemporanea a quella italiana del G7: nella seconda sessione dell'Assemblea di UN Habitat,hanno portato le proprie esperienze sul tema della declinazione territoriale degli ...

Calcio: Mondiali Under 20 2023 - Italia - Brasile: la sintesi - Video RaiPlay

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Aperta una via di dialogo e comunicazione sui temi ambientali alla luce della presidenza brasiliana del G20, in contemporanea a quella italiana del G7: nella seconda session ...L'Italia e il Brasile, che saranno rispettivamente presidenti dei prossimi G7 e G20, all'assemblea di Un-Habitat di Nairobi hanno aperto una "via di dialogo e comunicazione" su temi ambientali che rig ...