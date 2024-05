Garbagnate , dalle scuole 700 chili di aiuti per la Caritas . Da lunedì 15 a lunedì 22 aprile nei plessi delle scuole del territorio c’è stata una raccolta di generi di prima necessità, dagli alimentari ai prodotti per la casa a quelli per l’igiene ...

Onu, Mattarella “Plasmare istituzioni sulla pace” - Onu, Mattarella “Plasmare istituzioni sulla pace” - Ultim'ora su ticinonotizie.it NEW YORK (STATI UNITI) (ITALRPESS) – “Le istituzioni dell’Onu sono state modellate sui rapporti usciti dalla Seconda Guerra mondiale, sulla guerra: è tempo di plasmarle s ...

Venditti “Vorrei la musica popolare contemporanea in Costituzione” - Venditti “Vorrei la musica popolare contemporanea in Costituzione” - Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – “La musica popolare contemporanea non è riconosciuta da nessun governo, invece abbiamo bisogno di dare dignità ai De Andrè e ai ...

Piccoli chef nelle scuole di garbagnate milanese. oltre 1300 alunni impegnati in laboratori di educazione alimentare e lotta allo spreco - Piccoli chef nelle scuole di garbagnate milanese. oltre 1300 alunni impegnati in laboratori di educazione alimentare e lotta allo spreco - L’iniziativa, realizzata dal Comune di garbagnate Milanese in collaborazione con Sodexo Italia, ha coinvolto scuole primarie e dell’infanzia per un totale di 65 giornate di corsi ...