Riuscire ad impressionare chi non ha fatto altro che vincere e stracciare record per 23 anni: questo è un altro grande talento diSwiatek. La tennista polacca ha conquistato la semifinale del Roland Garros 2023 da pochi minuti e una ex numero 1 del mondo sembra quasi non riuscire a 'capacitarsi' della forza di questa ragazza.Riuscire ad impressionare chi non ha fatto altro che vincere e stracciare record per 23 anni: questo è un altro grande talento diSwiatek. La tennista polacca ha conquistato la semifinale del Roland Garros 2023 da pochi minuti e una ex numero 1 del mondo sembra quasi non riuscire a 'capacitarsi' della forza di questa ragazza.

Il 'tornado' Iga e mamma Elina: il Roland Garros visto da Kim Clijsters Tiscali

Riuscire ad impressionare chi non ha fatto altro che vincere e stracciare record per 23 anni: questo è un altro grande talento di Iga Swiatek.