Isola dei Famosi | Enrico Papi e la ramanzina in diretta dall' autore del programma

Nel corso dell'ottava puntata dell'Famosi , in onda lunedì 5 giugno su Canale 5, Helena Prestes ha ricevuto una proposta di fidanzamento da Carlo. Al momento delle nomination, Gianmaria Sainato ha sollevato dubbi : il modello ...... da dove i crocieristi hanno potuto visitare la cittàfiori e il Principato di Monaco. La partenza è prevista in serata per raggiungere poi l'Rossa nel Nord della Sardegna e Saint Florent ...... sia per potenziare le connessioni dell'con il resto d'Europa grazie al 'Corridoio Scandinavo - Mediterraneò. Al terminelavori lungo tutto l'asse Palermo - Catania sarà possibile muoversi ...

Ascolti tv, lunedì 5 giugno 2023: Blanca (15.2%), L’Isola dei Famosi (19.5%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Durante la puntata dell'Isola dei Famosi, l'opinionista Enrico Papi è stato rimproverato in diretta dall'autore del programma. Ecco cosa è successo!Durante l'ultima diretta de "L'isola dei famosi" Alessandra Drusian ha avuto un malore. La reazione di Cristina Scuccia ha destato non poche polemiche. Vediamo cosa è successo.