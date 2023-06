“Ecco l' arma che ha ucciso Giulia” | repertato il coltello dell' omicidio di Senago

(Di martedì 6 giugno 2023) «L'è stata indicata, è stata repertata, sapremo tutto quanto all’esito». Lo ha detto l'avvocatoa famiglia diTramontano, Giovanni Cacciapuoti uscendo dal sopralluogo durante il quale è stato trovato ilche Alessandro Impagnatiello avrebbe usato per uccidere la fidanzataTramontano nella loro casa di. Si trattache il bn 30enne ha detto...

Perizia psichiatrica per un'imputata Cronaca [ 06/06/2023 ]gli Avvocati Divorzisti con 'Io ... L'festeggia il 209° anniversario 22mila reati perseguiti in un anno. L'festeggia il 209° ...cosa si sa finora e le tappe di quanto accaduto Mercoledì 22 luglio, dopo sei mesi di indagini ... il comando generale ha disposto il trasferimento dei vertici dell'a Piacenza: hanno lasciato ...... la tradizionale cerimonia commemorativa per la ricorrenza dell'annuario della fondazione dell'dei Carabinieri che quest'anno festeggia 209 anni di storia.le ricompense assegnate ai ...

Arma, 209 anni dalla fondazione Una vita in difesa della società ... LA NAZIONE

«L'arma è stata indicata, è stata repertata, sapremo tutto quanto all’esito». Lo ha detto l'avvocato della famiglia di Giulia Tramontano, Giovanni ...la Lu-La nerazzurra veste i panni del pastorello Davide e con una fionda armata da palloni da calcio affronta il vichingo Håland, con sullo sfondo una Istanbul affascinante, crocevia di destini ...