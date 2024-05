(Di giovedì 9 maggio 2024)(TREVISO) - Minorenne alla guida dell', non si ferma all'alt e viene inseguito dai. La, insieme all'amico 16enne,. Il fatto nella...

Istrana. Minorenni sull'auto rubata, non si fermano all'alt e fuggono dai carabinieri. La folle corsa finisce fuoristrada - istrana. Minorenni sull'auto rubata, non si fermano all'alt e fuggono dai carabinieri. La folle corsa finisce fuoristrada - istrana (TREVISO) - Minorenne alla guida dell'auto rubata, non si ferma all'alt e viene inseguito dai carabinieri. La corsa, insieme all'amico 16enne, finisce fuoristrada. Il fatto ...

