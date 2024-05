La rielezione di Sadiq Khan a Londra dà fiducia alla tentennante Milano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dnewsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Sono giornate particolarmente stimolanti per chi si occupa di mobilità e città., infatti, è stato eletto sindaco diper la terza volta. Classe 1970, figlio di due immigrati pakistani, musulmano praticante e collocato nell’ala socialdemocratica del Partito laburista (centrosinistra), il primo cittadino londinese è una delle voci più attive del “no Brexit”, incarna straordinariamente l’anima multietnica della capitale inglese e ha reso le politiche per la qualità dell’aria e la mobilità attiva il cuore pulsante del suo programma. Nella parte conclusiva del suo secondo mandato, infatti, ha deciso di giocarsi tutto con l’estensione della Ulez (Ultra low emission zone) a tutta la Greater London. Si tratta, nei fatti, della Ztl più grande al ...

