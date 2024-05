Poliziotto ferito ancora in condizioni critiche | l' operazione è durata sette ore

Un trentasettenne è in condizioni critiche dopo essere stato ferito da un macaco in un parco di Hong Kong. L' Uomo è stato infettato dall'Herpes virus simiae o virus B, un patogeno che circola normalmente nelle scimmie. È mortale nel 70 percento dei ...

GIAVERA (TREVISO) - travolto in monopattino : 17enne in condizioni gravissime. Il brutto incidente è avvenuto oggi, 14 aprile, verso le 19.30 in via degli Artiglieri, a Giavera del Montello. Il...

Come sta Christian Di Martino, il poliziotto ferito a Milano: subite 70 trasfusioni, è in terapia intensiva - Come sta Christian Di Martino, il poliziotto ferito a Milano: subite 70 trasfusioni, è in terapia intensiva - Christian Di Martino, il poliziotto di 35 anni accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda ...

Viceispettore di Polizia accoltellato a Milano: operazione chirurgica di 7 ore e condizioni critiche, fermato un marocchino irregolare con precedenti - Viceispettore di Polizia accoltellato a Milano: operazione chirurgica di 7 ore e condizioni critiche, fermato un marocchino irregolare con precedenti - Nella notte scorsa, un viceispettore di Polizia di 35 anni è stato accoltellato nei pressi della stazione di Lambrate a Milano. 'aggressore, un marocchino ...

'Scala' la grondaia perché non riesce a entrare in casa e cade - 'Scala' la grondaia perché non riesce a entrare in casa e cade - Non riusciva ad aprire la porta del proprio appartamento, al secondo piano di una palazzina, e ha provato a raggiungerlo arrampicandosi dalla grondaia, ma è precipitato facendo un volo di nove metri e ...