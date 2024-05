Internazionali - quanto pesa economicamente l’assenza di Sinner | le vendite dei biglietti da record e lo strano clima al Foro Italico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) La via del– con a sinistra il Pietrangeli, il campo più bello del mondo, e sulla destra gli stand commerciali – comincia a riempiersi giorno dopo giorno, ma forse un po’ più lentamente del previsto. L’entusiasmo è contagioso, non proprio alle stelle. Si respira un’atmosfera un po’ strana quest’anno aglidi Roma 2024, da vorrei ma non posso: da una parte l’euforia per questa nuova età dell’oro che sta vivendo il tennis italiano; dall’altra la delusione perdi Jannik, il protagonista più atteso, che mai come stavolta avrebbe potuto riportare a casa il trofeo a distanza di quasi 50 anni dal trionfo di Panatta, e invece non potrà giocarsela (e riempire le tribune come sperato). Sportivamente, ed, sarà come sempre la miglior ...