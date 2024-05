Perde il controllo del furgone e si schianta contro un camion | muore sul colpo

FOTO/ Perde controllo del furgone e si ribalta : 33enne salvo Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 9 marzo, sono intervenuti nel territorio del comune di Manocalzati in via Luigi Del Mauro, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone che ...

Perde il controllo del furgone in autostrada - tampona un’auto e si schianta contro il guard rail : morto un uomo Il conducente di un furgone di Sda Servizio Postale è deceduto in seguito a un incidente avvenuto lungo la A58 nel pomeriggio del 7 marzo. L'uomo ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver tamponato un'auto, si è schiantato contro il guard ...