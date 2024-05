False dichiarazioni per fondi Covid - sequestro a un imprenditore

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa dichiarato di avere subito un calo nel fatturato per percepire idestinati alle imprese danneggiate dal. Ma quanto messo nero su bianco non corrisponderebbe al vero, stando alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza. Per questo motivo undel settore floricolo con azienda con sede a Pompei è stato interessato da unpreventivo per equivalente pari a 71.024 euro. Ad eseguire il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono state le fiamme gialle del gruppo torrese. Le accuse per il titolare della ditta individuale sono indebita percezione di erogazioni pubbliche e responsabilità amministrativa da reato. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe falsamente indicato nell’istanza telematica ...

