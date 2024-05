Gli Stati Uniti non invieranno altre armi se Israele invaderà Rafah

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il presidente americano Joe Biden ha avvertitoche glismetteranno di fornirese Tel Aviv lancerà un’importante operazione di terra nella città di, nella Striscia di Gaza. «Ho messo in chiaro che se entrano a, non fornirò loro le», ha detto Biden durante un’intervista alla Cnn. Aggiungendo però che «continuerà a garantire la sicurezza di». In un’audizione al Senato americano, anche il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha confermato che glistanno «attualmente rivalutando alcune spedizioni di assistenza di sicurezza a breve termine» destinate a. Ma nonostante la ferma ed esplicita opposizione degli...

