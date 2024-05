Tir con fusti d' acido travolge un auto in A21 Un morto e 7 feriti

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - E' di une setteil bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina nel Piacentino, instrada A21: un mezzo pesante carico di, per cause da chiarire, ha travolto una vettura con tre persone a bordo all'ingresso dell'area di servizio Nure. Il camionista èsul colpo mentre i tre occupanti del veicolo sono rimasti intossicati insieme ad altre quattro persone accorse un aiuto. Sul posto Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e polizia Stradale.

Un Camion ista è morto in un incidente stradale avvenuto la mattina del 9 maggio sull’autostrada A21 vicino Piacenza, all’ingresso dell’area di servizio Nure. Il mezzo pesante guidato dalla vittima, carico di acido paracetico, ha travolto un’auto ...

Piacenza, camion carico di acido travolge vettura in autogrill: un morto, 7 intossicati - Piacenza, camion carico di acido travolge vettura in autogrill: un morto, 7 intossicati - Un tir carico di acido paracetico, utilizzato principalmente come disinfettante ... Il conducente del mezzo pesante è morto sul colpo, rimanendo incastrato tra le lamiere, mentre il numero dei feriti, ...

Un camion che trasportava acido travolge un’auto sulla A21, morto l’autista. Altre sette persone intossicate - Un camion che trasportava acido travolge un’auto sulla A21, morto l’autista. Altre sette persone intossicate - Un camion che trasportava acido ha travolto un’auto con a bordo tre persone sulla A21 a Piacenza, corsia Sud, all’ingresso dell’area di servizio Nure. Il conducente del camion è morto sul colpo, mentr ...

Camion con fusti di acido travolge un’auto: un morto e sette intossicati - Camion con fusti di acido travolge un’auto: un morto e sette intossicati - È di una vittima e sette intossicati il bilancio del grave incidente avvenuto stamane alle 7.30 in Emilia-Romagna sull’A21, all’altezza di Piacenza. Sulla corsia Sud, all’ingresso dell’area di servizi ...