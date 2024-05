Legge anti-moschee | come funziona la norma voluta da FdI - tra le polemiche

(Di giovedì 9 maggio 2024) Da adesso in poi, basta. “Le comunità islamiche, con la falsa dicitura di associazioni culturali, hanno potuto occupare scnati, garage, negozi, magazzini e altro destinandoli a luoghi di culto”. Con la nuova, già approvata dalla Camera, questo non sarà più possibile. La proposta didi Fratelli d’Italia è già stata ribattezzata “” e potrebbe incorrere,già avvenuto in precedenza, sotto la scure dell’incostituzionalità.in molte delle battaglie ideologiche avanzate dalla maggioranza che sostiene il governo Meloni, veicolate sotto forma di progetti legislativi da approvare a maggioranza, anche questa presentata da Tommaso Foti (capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera), viene edulcorata ...

La sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint ha scelto i giorni della fine del Ramadan per alzare i toni del suo scontro con la Comuni tà islamica, che ancora non ha avuto la destinazione ufficiale di un luogo dove poter pregare, come disposto dal ...

Se approva ta anche in Senato, la legge porterebbe alla chiusura di centinaia di luoghi di culto nati in spazi come negozi, garage e capannoni. Il ddl sarebbe applicabile ad altre religioni.Continua a legge re

Stretta della Camera contro le moschee abusive: molte sono in locali non a norma - Stretta della Camera contro le moschee abusive: molte sono in locali non a norma - Via libera tra le polemiche alla proposta di legge di Fratelli d'Italia che prevede una stretta sull'utilizzo di sedi di enti del terzo settore come sedi di culto a partire dalla trasformazione in mos ...

Camera, approvata legge anti-moschee. Opposizioni: “Incostituzionale e discriminatoria" - Camera, approvata legge anti-moschee. Opposizioni: “Incostituzionale e discriminatoria" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Camera, approvata legge anti-moschee. Opposizioni: “Incostituzionale e discriminatoria' ...

La Camera approva la legge anti-moschee, le opposizioni: “È incostituzionale e discriminatoria” - La Camera approva la legge anti-moschee, le opposizioni: “È incostituzionale e discriminatoria” - Se approvata anche in Senato, la legge porterebbe alla chiusura di centinaia di luoghi di culto nati in spazi come negozi, garage e capannoni ...