Anche il Ministro Lollobrigida allo stand del Mof per l’inaugurazione di Macfrut 2024

Roma, 8 maggio 2024 – Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha visita to questa mattina lo stabilimento Barilla di Parma . “Il cibo non è solo nutrimento, è anche qualità – ha dichiarato, incontrando dipendenti e vertici aziendali -. ...

Botta e risposta a distanza tra il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida , e la giornalista autrice del documentario Food For Profit, che svela i rapporti fral’industria della carne e la politica, Giulia Innocenzi . Dopo la messa in onda ...

Dl Agricoltura, stop all’agrivoltaico se non permette l’attività agricola - Dl Agricoltura, stop all’agrivoltaico se non permette l’attività agricola - Per il ministro lollobrigida l’obiettivo è quello di non sottrarre all’agricoltura terreni di pregio, punto di riferimento della produzione Made in Italy. L’accordo è arrivato dopo un lungo confronto ...

Natalità: Lollobrigida, ‘solidarietà a Roccella per dure contestazioni’ - Natalità: lollobrigida, ‘solidarietà a Roccella per dure contestazioni’ - Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La mia solidarietà al ministro della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, costretta per le dure contestazioni a lasciare gli Stati generali ...