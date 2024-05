AstraZeneca - perché ha ritirato il suo vaccino anti Covid-19

(Di giovedì 9 maggio 2024) No, non è per via degli effetti collaterali. Si tratta di una decisione aziendale dovuta al fatto che il prodotto non è più competitivo

Mario Giordano tuona sui vaccini AstraZeneca ritirati: “Chi sapeva tutto” - Mario Giordano tuona sui vaccini astrazeneca ritirati: “Chi sapeva tutto” - Sfogo senza precedenti a ‘Fuori dal Coro’ per Mario Giordano dopo la decisione di astrazeneca di ritirare i suoi vaccini contro il Covid. Sta facendo molto discutere la decisione di astrazeneca di ...

AstraZeneca ritirato, i cittadini: "E noi danneggiati chi ci risarcisce" - astrazeneca ritirato, i cittadini: "E noi danneggiati chi ci risarcisce" - Alla immissione in Italia del vaccino astrazeneca c'erano già stati ben 269 casi di trombosi per cui non si riesce a capire come mai questo non sia stato un campanello d'allarme per la comunità ...

