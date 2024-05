Schegge | Ci sono storie che ti entrano dentro di Pierferrè

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un libro che raccoglie dei racconti, chedavvero come il titolo li definisce: “”. I protagonisti vivono diversi stati d’animo rappresentati crudelmente Casa editrice: NDV EdizioniGenere: Raccolta di raccontiPagine: 118Prezzo: 14,00 € è una suggestiva raccolta di racconti abitata da personaggi interessanti, i quali posspesso sorprendere il lettore per la loro capacità di mostrarsi diversi da ciò che, per poi rivelarsi improvvisamente e crudelmente nella loro vera natura. In questeè l’inatteso ad essere protagonista: esso giunge come un fulmine a ciel sereno a sparigliare le carte, e a mostrare una realtà spesso più amara di quello che sembrava. Ne è una prova il racconto intitolato “Ulani”: July, una manager di successo, ha un rapporto complicato con Sam, che ...