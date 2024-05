Russia - Putin | Non permetteremo a nessuno di minacciarc - ma pronti a fare di tutto per impedire conflitto globale - VIDEO

(Adnkronos) – Parate militari, concerti e marce con veicoli d'epoca in tutta la Russia in onore del 79° anniversario della Giornata della Vittoria sul nazismo nella 'Grande Guerra Patriottica'. A Mosca, la celebra zione si apre con una parata sulla ...

Putin ha parlato alla Russia dal palco della Piazza Rossa di Mosca dopo la parata per il 79esimo anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica. "Non permetteremo a nessuno di minacciarci - ha affermato dal palco -. I soldati russi in ...