Paul Pogba inizia una nuova vita nel mondo del cinema . Il centrocampista francese, squalifica to per doping , è nel cast di '4 Zeros', la nuova commedia francese che debutterà nel 2025.Continua a leggere

“Napoli ha tanti segreti” e uno di questi è Liberato . Il misterioso artista ha annunciato una sorpresa per i suoi fan in occasione del 9 maggio – data particolarmente importante per chi segue l’artista il quale, ogni anno, in questo giorno, svela ...

Cinema, Lazio: online avviso per distributori indipendenti - cinema, Lazio: online avviso per distributori indipendenti - ROMA– Al fine di sostenere la distribuzione cinematografica e audiovisiva è online l’avviso pubblico “Distributori indipendenti” per la concessione di contributi per opere cinematografiche, incluse le ...

Ora al Cinema: ecco i Nuovi Film dal 9 Maggio e tutti quelli ancora in sala - Ora al cinema: ecco i Nuovi film dal 9 Maggio e tutti quelli ancora in sala - Questa settimana al cinema: Scopri quali sono le novità cinematografiche in sala a partire dal 9 Maggio 2024 e tutti i film da vedere al cinema, con la nostra Guida cinema completa, con le trame, le r ...

Liberato al cinema in incognito alla prima del suo film a Napoli: «Mi sono divertito da matti» - Liberato al cinema in incognito alla prima del suo film a Napoli: «Mi sono divertito da matti» - Era presente in incognito all'anteprima di mezzanotte del suo film "Il segreto di Liberato" al cinema The Space di Fuorigrotta a Napoli, per un 9 maggio davvero speciale: Liberato, il cantautore ...