Bayern Monaco - il ds Eberl furioso | Tutti volevano una finale tedesca tranne gli arbitri polacchi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ci è andato giù piuttosto pesante Max, direttore sportivo del, che dopo l’eliminazione in semidi Champions League contro il Reeal Madrid ha accusato la squadra arbitrale polacca. In particolare, l’episodio galeotto è il fuorigioco fischiato al 103? in occasione di un’azione poi conclusasi con il gol di de Ligt (a gioco fermo). “unatrae Borussia Dortmund.gli” ha dettoai microfoni di Sky Sports DE. E in risposta a chi gli faceva notare che Szymon Marciniak ha ammesso il suo errore, scusandosi: “Cosa ce ne facciamo delle sue ...

Notizia fresca giunta in redazione: Thomas Tuchel ha critica to la decisione di escludere il gol nel finale del Bayern Monaco contro il Real Madrid, definendola “disastrosa” . Il Bayern è uscito dalla Champions League in semi finale dopo essere ...

Champions League, spunta un tweet di dodici anni fa di Joselu, l'eroe di ieri sera - Champions League, spunta un tweet di dodici anni fa di Joselu, l'eroe di ieri sera - Il tweet di dodici anni fa di Joselu, l'inaspettato eroe del Real Madrid nella partita di Champions League di ieri notte ...

